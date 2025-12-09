В районе гаражного кооператива «Вымпел-2» сбрасывали стройотходы

Экология
Факт выгрузки строительных отходов из двух грузовых автомобилей зафиксировали сотрудники Севприроднадзора.

В месте сброса отобраны пробы почвы на содержание загрязняющих веществ.

Виновным лицам грозит административный штраф от 40 тысяч рублей и возмещение вреда окружающей среде при его наличии, пояснили в ведомстве.

Андрей Крымский

