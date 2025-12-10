Погода в Севастополе 10 декабря

Погода
10-12-2025

Сегодня в городе облачно.

Ночью небольшой дождь, днем дождь.

Ветер ночью западный, днем северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°,

днем +8…+10°.

Фото: Анна Корнилова

