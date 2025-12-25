Из Москвы в Адлер сегодня отправился брендированный поезд «Россия. Жириновский».

«Владимир Вольфович Жириновский это – целая политическая эпоха. Он умел говорить настолько понятным для народа языком о настоящем о будущем так, что его слышали и сторонники, и оппоненты. Он многое предсказал, многое задал наперёд – в политике, в идеях, в подходе к защите интересов нашей страны. Важно, что юбилейный год станет живым разговором о его наследии, которое по-прежнему служит на благо России и ее народа», отметил координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

В числе мероприятий, посвящённых юбилею концерт памяти, форум «Жириновские чтения» в МГИМО, выставка «Жириновский навсегда», автопробег по «Золотому кольцу».

Отдельный акцент сделан на образовании и науке: запланированы гранты для студентов и преподавателей в области востоковедения и африканистики.

Фото: ТАСС

Андрей Крымский

