Поезда «Таврия» в этом году перевезут больше 6 миллионов пассажиров

25-12-2025

По данным на 25 декабря 2025 года на поезда «Таврия» продано 5,88 млн билетов.

Больше всего пассажиров в 2025 году перевез поезд №91/92 Москва – Севастополь.

Далее следуют «семёрка» (Санкт-Петербург – Севастополь) и №27/28 «Таврия Экспресс» Москва – Симферополь.

Самое популярное направление в 2025 году Москва – Симферополь – Москва (19% от всех поездок).

На втором и третьем местах: Адлер и Краснодар.

Пассажиропоток по сравнению с прошлым годом увеличился на 3%.

Андрей Крымский

