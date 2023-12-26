В ПСБ рассказали о рекордных показателях за год

Севастопольский филиал ПСБ завершает год с двукратным приростом, как депозитов, так и кредитных займов. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал руководитель севастопольского подразделения банка Арсен Тананян.

«По подавляющему большинству показателей прирост кратный. Например, основной показатель доверия севастопольцев – объем размещенных в банке денежных средств в виде вкладов или накопительных счетов. Эта сумма составила 4,3 млрд рублей – более чем в два раза превышает показатели декабря прошлого года», — подчеркнул Тананян.

По словам руководителя филиала, в 2023 году ПСБ выдал в виде займов 2,3 млрд рублей, за этой банковской услугой обратились 2500 севастопольцев. Сейчас банк обслуживает более 30 000 жителей города, 10 000 из которых получают на карту банка зарплату, а еще 2 500 жителей приобрели кредитные карты ПСБ.

Банк обслуживает более 2000 тысяч предпринимателей и занимает 8% рынка юрлиц. Тананян отмечает, что в ПСБ действует интересный для бизнеса тариф на эквайринг (безналичный расчет) и это привлекает предпринимателей к работе с банком. Уже сейчас в городе работает около 500 терминалов ПСБ. Также севастопольский бизнес увеличил кредитный портфель. Сейчас он превышает 270 млн рублей.

В севастопольском филиале банка ожидают, что в будущем году как физические, так и юридические лица будут больше размещать деньги на депозитных счетах, поскольку, как отметил руководитель филиала, наступило время особенно выгодных ставок.

«Люди будут больше уходить в модель сбережения, потому что банки дают сейчас очень комфортные ставки по депозитам – 14 – 16 % годовых. У бизнеса такая же история», — отметил Тананян.

За 2023 год ПСБ выдал ипотечных кредитов на 630 млн рублей. Берут квартиры в кредит люди 28-45 лет с зарплатой в 50-60 тысяч рублей. Севастопольцы гасят ипотеку в среднем за 7 лет.

Несмотря на различные изменения в экономике, севастопольцы активно пользуются инвестиционными продуктами ПСБ. Руководитель филиала сообщил, что в 2023 году по этому показателю наблюдается пятикратный рост, а в линейке услуг есть даже продажа инвестиционных бриллиантов.

На вопрос корреспондента «Севкора» о советах по приумножению своих денег Арсен Тананян ответил, что среди самых выгодных и безопасных остается депозит на 3-6 месяцев.

«Если цель сохранить и приумножить, я бы порекомендовал рассмотреть либо размещение средств на депозитах, либо приобретение инвестиционных продуктов», — рассказал он.

Стоит отметить, что ПСБ активно участвует не только в экономической жизни города, но и поддерживает социально значимые проекты.

В течение года Севастопольский филиал ПСБ провел серию праздничных мероприятий для детей сотрудников бюджетной сферы, передал книги об участниках Великой Отечественной войны в библиотеки Севастополя, организовал тематические встречи с общественными организациями города. С 2022 года по инициативе ПСБ и совместно с центром «Мой бизнес» в городе ежегодно проводится конкурс «Лучший предприниматель года». К 240-летию Черноморского флота России (ЧМФ) ПСБ поддержал организацию тематической выставки, содержащей уникальные экспонаты из фондов музея ЧМФ.

В октябре 2023 года ПСБ и региональное отделение Всероссийской молодежной организации «Движение первых» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.