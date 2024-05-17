В центре Севастополя снесут здание бывшего кафе «Тортуга»

Здание кафе «Тортуга» было построено на месте исторического пневматического стрелкового тира, который частный предприниматель приобрёл в 2001 году. В 2005 году был заключен договор аренды земельного участка между предпринимателем и Севастопольским горсоветом на 25 лет. Однако предприниматель не получил необходимых разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию здания кафе-бара, что привело к признанию постройки самовольной.

Еще в 2016 году судом было принято решение о демонтаже. В 2020 году в заведении отключили электричество и воду, но сносить здание не стали, поскольку оно находится в границах объекта культурного наследия «Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства». Необходимые археологические исследования были проведены только в мае этого года, и акт историко-культурной экспертизы показал отсутствие на данном участке объектов археологии.

Сейчас проектная документация согласовывается с Севнаследием, и после поступления финансирования будет осуществлен снос самовольной постройки.