Утонувший плавпричала на Радиогорке получил три пробоины

Одна из пробоин шириной в 2 метра, в связи с чем корпус не герметичен, а глубина его залегания не позволяет подвести к нему судоподъемные понтоны для перемещения в безопасное место для восстановления судоходства, рассказал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.

Все это, про его словам, препятствует судовому ходу, поэтому невозможно что-то временное делать сейчас с причалом.

Специалисты прорабатывают альтернативные варианты судоподъемных работ в рамках проектно-изыскательских работ по реконструкции данного причала.

При этом, глава города добавил, что только сейчас от начальника службы ПЛБ ЧФ получено разрешение на обследование причала, который находится рядом с Михайловской батареей Сегодня водолазы начнут обследование. По его итогам станет понятно, можно ли будет причал эксплуатировать.

Для обеспечения доступности жителей Радиогорки принято решение об организации дополнительного бесплатного маршрута «площадь Захарова — Радиогорка (улица Громова)». Губернатор поручил, чтобы маршрут начал работу в пятницу. Интервал движения будет каждые 15 минут с 07:00 до 21:00 в будние дни.

С завтрашнего дня на рейдовом маршруте будет 4 промежуточные остановки: поворот на Голландию (для студентов), Инкерман, автовокзал (или 5 км, в зависимости от схемы движения с учетом пробок по городу) и площадь Суворова.