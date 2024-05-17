Скончался начальник Управления ГИБДД по Севастополю Вячеслав Селютин

17 мая 2024 года на 55-м году жизни неожиданно ушёл из жизни полковник полиции Вячеслав Николаевич Селютин, возглавлявший Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю с 3 июня 2022 года.

Вячеслав Николаевич Селютин начал свою карьеру в 1994 году в должности младшего инспектора уголовного розыска отдела по незаконному обороту наркотиков УВД Омской области. За годы службы он прошёл путь до руководителя Управления ГИБДД по г. Севастополю.

Светлая память о Вячеславе Николаевиче навсегда останется в сердцах коллег, которые будут помнить его как мудрого наставника, отзывчивого товарища и как человека, посвятившего свою жизнь службе и защите граждан.

Церемония прощания состоится завтра, 18 мая 2024 года, в 09:30 в зале прощания по адресу: г. Севастополь, улица Пожарова, д. 5Б.