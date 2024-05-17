У России нет цели взять Харьков, но есть необходимость защитить Белгород

Российский лидер в ходе своего визита в Китай отметил, что планов взятия Харькова нет, но Россия создает буферную зону.

«Я говорил публично, что если обстрелы Белгорода будут продолжаться, мы будем вынуждены создать санитарную зону», — сказал Президент.

Владимир Путин также отметил, что всё, что сейчас происходит на Харьковском направлении — вина исключительно украинской власти, поскольку именно по ее указке ВСУ бьют по мирным жителям и жилым кварталам. Поэтому РФ вынуждена создать зону безопасности.

Напомним, что Президент по приглашению Си Цзиньпина сейчас находится с визитом в Китае.

Анна Левина