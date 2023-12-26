Севастополь в седьмом десятке в итоговом рейтинге регионов РФ

Севастополь занял 64 строчку в итоговом рейтинге регионов России, наш город набрал 42 балла.об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

Итоговый балл рассчитан как среднее арифметическое рейтингов за 2023 год: по качеству жизни, социально-экономического положения, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-технологическому развитию и по приверженности населения здоровому образу жизни.

Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижегородская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область вошли в топ-10 итогового рейтинга. Москва и Санкт Петербург с 84 и 82 баллами соответственно.

Эти регионы ранее занимали лидирующие позиции в различных ключевых рейтингах, и в основном находились в первой двадцатке.

Напомним, по данным финансового университета при правительстве РФ, Севастополь в пятерке лучших городов страны для жизни.