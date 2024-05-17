Севастопольэнерго внесло коррективы в график веерных отключений света на сегодня

График временного отключения электроэнергии потребителей Севастополя на период аварийно-восстановительных работ — дополнен и откорректирован.

В Севастопольэнерго обратили внимание, что в графике возможны изменения

1 очередь

07:00 – 10:00

13:00-16:00

19:00 – 21:00

— Р-н Корабельной: пр.Победы, ул.Г.Мельника, Горпищенко, Героев Севастополя, Будищева, Вокзальная, Ревякина, Истомина, Котовского, Оборонная, Паршина, пл. Генериха, Красносельского, Силантьева, Окружная, К. Пищенко, Инкерманская, Бакуниной, Фильченкова, Муромская, Дергачи, и другие в данном районе.

— Красная горка, Максимова дача, хутор Лукомского, ул. Жидилова.

— Р-н Стрелецкой: ул. Вакуленчука, Меньшикова, Гагарина, Глухова, Ефремова, Ерошенко, Древняя, Фиолентовское шоссе, Павла Дыбенко, хутор Молочный, Волнистая, Коралловая, хутор Пятницкого, Лизы Чайкиной, Надежды Островской, Гавена, Д. Ульянова, Репина, Тульская и другие в данном районе.

— Р-н б.Камышовая: Летчики, ПОР, ул. Б.Михайлова, Маринеско, Т. Шевченко, Косарева, Г. Сталинграда, Фадеева, М. Строителей, пр.Столетовский, Юмашева, Колобова, Кесаева, Правды, Античный, Челнокова, Г. Бреста, К. Потапова, Пролетарская, Блюхера, Крылова, Маячная, Щитовая, Камышовое шоссе, Фиолентовское шоссе, Рыбаков и другие в данном районе.

— Р-н б. Казачья: ул.Казачья, Лиговская, Военных строителей, Рубежная и другие в данном районе.

— Фиолент: Монастырское шоссе, балка Бермана, Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе, Юхарина балка, Камышовое шоссе, 5 км Монастырского шоссе и другие в данном районе.

2 очередь

10:00 – 13:00

16:00 – 19:00

21:00 – 24:00

— Центр города: пл.Ушакова, ул. Б.Морская, Ленина, пл.Суворова, Советская, пл.Лазарева, ул.Частника, Л. Толстого, Матюшенко, Коммунистическая, Гоголя, Кошевого, Щербака, Батумская, 6-я Бастионная и другие в данном районе.

— Р-н Острякова: пр.Г.Острякова, Хрусталева, Хрюкина, Лоцманская, Н.Музыки, Силаева, О.Кошевого, Генерала Лебедя, Маршала Геловани, Городское шоссе, 5 км Балаклавского шоссе, Василия Шукшина, Связистов, Максимова дача, хутор Лукомского, Генерала Коломийца, Промышленная, Флагманская, Боцманскаяи другие в данном районе.

— Балаклава: ул. Новикова, Крестовского,

Строительная, Терлецкого, Б. Хмельницкого, Калича, Солнечная, Жукова, Кадыковка, Ракетная, Строительная и другие в данном районе.

— Р-н ЮБК: пос.Ласпи, с.Орлиное, Озерное, Гончарное,Резервное, Н.Бобровка, м.Сарыч, пос.Широкое, пос. Озерное, пос. Передовое, Россошанка и другие в данном районе.

— Инкерман: пос. Кр.Октябрь, ул.Умрихина, Менжинского и другие в данном районе.

— Северная сторона: Радиогорка, Богданова, Громова, М.Пехотинцев и другие в данном районе.

Сапунгорская(частично), Золотая балка

пос. Шули, Сахарная головка, с.Хмельницкое, с.Первомайское, пос. Октябрь, с. Штурмовое, с. Водоканал.

с.Терновка, с.Родное

— Мекензиевы Горы, Любимовка-

— c.Орловка, Любимовка, Андреевка, Кача, с. Голландия, п. Солнечное, с. Полюшко.