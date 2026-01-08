С 9 января вырастут штрафы за перевозку детей без автокресел

С 9 января 2026 года в России резко вырастут штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

Водители заплатят штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Самозанятым таксистом придется заплатит 50 тыс. рублей вместо 5 тыс.

Напомним, что в России по ПДД детей до 12 лет перевозят только с удерживающими устройствами, соответствующими росту и весу.

7 лет

Дети младше 7 лет ездят в автокреслах или ISOFIX с ремнями — на любом сиденье, лицом по ходу движения (до 2 лет предпочтительно против хода). На переднем сиденье отключайте подушку безопасности.

7–11 лет

Разрешены кресла, бустеры или ремни на заднем сиденье (рост >150 см или вес >36 кг для ремней). На переднем — только кресло или бустер, подушка отключена.

12 лет и старше

Обычные ремни на любом месте, если рост ≥150 см и вес ≥36 кг; иначе — бустер.

