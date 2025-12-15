Рейтинг российских регионов по доходам населения

Из 85 возможных.

В Севастополе среднедушевой доход населения в третьем квартале текущего года составил 53,8 тысячи рублей, что на 0,4% меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года. Соотношение доходов и стоимости фиксированного набора продуктов и услуг составило 2,22.

Эксперты РИА Новости провели анализ соотношения среднедушевых доходов населения в различных регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Это исследование позволяет оценить уровень доходов в регионах с учетом их покупательной способности, которая во многом зависит от местных цен. Регионы были ранжированы в соответствии с этим показателем. Для составления рейтинга использовались данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за период июль-сентябрь 2025 года.

Ольга Сурикова