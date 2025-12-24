Хищение 2,6 млн рублей и два условных срока — еще одна история покупки квартир в доме на землях ИЖС

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о хищении 2,6 млн рублей под предлогом приобретения квартир в строящемся доме на земельном участке по проезду Коробкова.

Сроки за мошенничество получили 50-летняя женщина и ее 65-летний сожитель.

Они продали квартиры в строящемся многоквартирном доме на принадлежащем женщине земельном участке. Однако ввести дом в эксплуатацию не получилось бы, так как это земли для ИЖС.

Таким образом, с ноября 2021 по июль 2023 года они похитили у двух потерпевших 2,6 млн рублей.

В ходе следствия ущерб возмещен.

Женщина получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, мужчина —2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В настоящее время расследуется еще одно уголовное дело с еще тремя потерпевшими, которые также хотели купить квартиры-студии в том же доме.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя