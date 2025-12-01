Пьяный севастополец стамеской повредил два соседских авто

Двигали им хулиганские побуждения.

Злоумышленником оказался 52-летний севастополец, который в пьяном состоянии повредил припаркованные у своего же дома автомобили. Убытков он нанес более чем на 97 тысяч рублей.

«Чтобы красивее было, прошелся стамеской по кругу. Но на этом удовлетворение не наступило. Тогда «художник» продолжил свое творчество на второй соседской машине 78-летнего пенсионера», – говорится в сообщении полиции Севастополя.

На него заведено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова