51-летний житель г. Севастополя осуждён на 15 лет в колонии строгого режима за подготовку диверсии

Вынесен обвинительный приговор гражданину РФ, задержанному УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в подготовке диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона в целях нарушения военных перевозок.

По заданию куратора из СБУ мужчина должен был совершить теракт – подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя.

Содержимое тайника: самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, 8 электродетонаторов, 4 исполнительных устройства и 4 электронных передатчика, злоумышленник перевез к себе домой, где оно было обнаружено в ходе оперативных мероприятий и изъято сотрудниками УФСБ.

Кроме того, подсудимый завербовал своего знакомого, который также осуществлял сбор в интересах СБУ данных о расположенных в регионе объектах ПВО для использования при нанесении ракетных ударов. Уголовное дело в отношении завербованного мужчиной сообщника по статье о государственной измене в настоящее время рассматривается в Севастопольском городском суде.

Южный окружной военный суд признал жителя г. Севастополя виновным в инкриминируемых преступлениях по ст. 275 («Государственная измена»), ч.1 ст. 30 – п. «в» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ. С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, подсудимый приговорен к 15 годам в колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и последующим 1 годом ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Крымский по информации УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю

