В Крыму нашли «пляшущих» человечков

Археологи обнаружили уникальные каменные плиты с изображением «пляшущих» человечков в античном некрополе Кыз-Аул в Ленинском районе Крыма. Плиты были перевезены в Керченский лапидарий, где пополнят экспозицию вместе с мраморной плитой с упоминанием царя Боспора Савромата II и главного аланского переводчика.

Некрополь Кыз-Аул, датируемый I веком до н.э. — I веком н.э., был местом захоронения высшего боспорского общества, включая военную элиту. В эпоху Великого переселения народов склепы использовали как жильё, очищая захоронения и выгребая останки.

По мнению руководителя Южно-Боспорской экспедиции Дениса Бейлина, «пляшущие» фигуры на плитах — антропоморфные изображения, изображающие боевой или ритуальный танец. Предварительно роспись относят к раннему Средневековью, что свидетельствует о повторном использовании погребального сооружения.

Кроме того, археологи обнаружили, что в склепе две надгробные плиты были перевернуты лицом вниз — древние люди боялись чужих изображений и таким образом защищались от злых духов.

