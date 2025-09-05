Анастасия Столярова — кандидат в депутаты Совета Ленинского района

Анастасия Столярова — кандидат в депутаты Совета Ленинского муниципального округа четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1

Родилась и выросла в Севастополе. Полное среднее образование получила в школе № 41. В настоящее время обучается в Национальном социально-педагогическом колледже по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

С 2019 года является членом ЛДПР. В политической деятельности с 2021 года: занимала должность координатора Гагаринского местного отделения, затем работала помощником депутата Законодательного собрания Севастополя Артема Гордиенко, а с марта 2025 года оказывает поддержку депутату ЗС Илье Журавлеву.

В настоящее время занимает должность заместителя координатора Севастопольского городского отделения ЛДПР по идеологической работе.

С 2022 года активно занимается волонтерской деятельностью. В рамках партийного проекта «Плечом к плечу» открыла и возглавила волонтерский штаб «Твори добро».

На протяжении двух с половиной лет команда штаба оказывает постоянную помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, участникам специальной военной операции, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Под ее руководством готовятся гуманитарные конвои с продуктами и предметами первой необходимости, плетутся маскировочные сети и изготавливаются окопные свечи. Руководствуется убеждением, что помощь людям и активная гражданская позиция делают город и страну лучше.

