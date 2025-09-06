Дефицит медицинских кадров обсудили в ЮФО

Дефицит среднего медицинского персонала в Южном федеральном округе оценивается примерно в 11 тысяч человек

Кадровый вопрос, который остается одним из наиболее острых в медицинской сфере, обсудили на заседании при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО.

Значительная часть медработников вынуждена работать больше, чем на одну ставку. При высокой степени ответственности, их заработная плата остается относительно небольшой и малопривлекательной для молодых специалистов. Все это ведет к снижению мотивации и переходу медработников из государственных учреждений в частные организации. Сохраняются значительные различия в оплате труда медработников между регионами.

«Возрастная структура медицинского персонала также вызывает озабоченность», — сказал Владимир Устинов.

По данным Минздрава, в Севастополе доля медицинских работников старшего возраста остается высокой: среди врачей пенсионеры составляют 16,5%, предпенсионеры — 8%; среди среднего медперсонала — 15 и 7,3% соответственно. Укомплектованность врачебными кадрами в медорганизациях города в 2024 году составляла 84,39%, среднего медперсонала — 82,21%. В службе скорой помощи укомплектованность врачами, фельдшерами и медсестрами находится на уровне 72%.

Эти цифры говорят о сложной обстановке с медицинскими кадрами, отметили в Минздраве. Но штатные расписания в стационарах и поликлиниках удается закрывать за счет дополнительной нагрузки на специалистов, число медработников в Севастополе пока позволяет выполнять основные объемы помощи населению.

Ждут в Севастополе и кадрового пополнения. В этом году по целевым договорам на работу выйдут около ста медиков. В том числе по программам специалитета 42 человека, ординатуры – 26, по программам среднего профессионального образования – 21 человек, сообщили в департаменте здравоохранения.

Андрей Крымский

