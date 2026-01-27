В Крыму нашли останки трех видов двухметровых морских змей, живших 45 млн лет назад

В Крыму палеонтологи обнаружили костные остатки трех видов ископаемых морских змей рода Palaeophis (семейство Palaeophiidae, надсемейство Acrochordus). Возраст находок — средний и поздний эоцен, около 45 млн лет. Длина змей достигала 2 метров. Уникальность в том, что во всём мире такие змеи чаще всего известны лишь по отдельным фрагментам позвонков.
География находок:
🟠Белая скала (Белогорский район, пещера «Таврида») — основные остатки, изучены в 2011 году луганским ученым Евгением Звонком.
🟠Село Пролом (Белогорский район, поздний эоцен, бартонский ярус).
🟠Карьер цементного завода (Бахчисарай).
Научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев отметил, что Крым — ключевой регион для изучения этих хищников древних морей. Исследования продолжаются.
Справка: В начале кайнозоя (65 млн лет назад) Тетис соединялся с Арктикой через Туранское и Западно-Сибирское моря. Теплый климат способствовал распространению змей от позднего мела до конца эоцена: Северная/Южная Америка, Северная Африка, Европа, Юго-Западная/Средняя Азия.
Фото: Окаменелости 2.0: Крымская версия
