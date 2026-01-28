Погода в Севастополе 28 января

Погода
28-01-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°,

Фото: Елена Голос

