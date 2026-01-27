«Пушистые солдаты» эшелоном в Ленинград: как кошки спасали город от крыс

Сегодня, 27 января, Россия отмечает День снятия блокады Ленинграда — 82 года со дня полного освобождения героического города (1944 год). В этот день вспоминают не только подвиг солдат и тружеников, но и уникальную операцию с участием «пушистых солдат» — тысяч кошек, отправленных поездами на борьбу с нашествием грызунов. 🐱🎗

Блокада уничтожила всех кошек в Ленинграде. Крысы заполонили город: портили остатки продовольствия, грызли Эрмитаж, нападали на ослабленных жителей. После прорыва блокады (18 января 1943) вся страна откликнулась на призыв помочь.

5 тысяч котов и кошек отправили эшелонами из разных регионов. Сибирь стала главным поставщиком: в Красноярске, Иркутске, Новосибирске железнодорожники собирали «усатых бойцов» от населения, размещали в вагонах с теплом и кормом. Коты ехали бесплатно — специальный приказ Наркомата путей сообщения!

Сибирские коты (особенно красноярские — крупные, выносливые) очистили город от крыс за год. Их потомки до сих пор живут в Эрмитаже. Около 80 усатых-полосатых сегодня официально работают стражами шедевров — имеют зарплату (корм), медкнижки и даже «День эрмитажного кота» (27 мая). Живут в подвале Зимнего дворца, «дежурят» по сменам.

