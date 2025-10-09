В Госдуму внесен законопроект о запрете изъятия у многодетных участков за долги

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, который запрещает изымать за долги земельные участки и автомобили, принадлежащие многодетным семьям. Документ опубликован в электронной базе российского парламента.

В проекте предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, расширив перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. В данный перечень планируется включить бесплатные земельные участки, переданные семьям с тремя и более детьми в качестве социальной поддержки. Также вводится запрет на изъятие автомобиля, если он является единственным транспортным средством в семье должника — члена многодетной семьи.

В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на обеспечение социальной защиты многодетных семей и сохранение необходимых материальных условий для их жизни. Законопроект призван повысить уровень социальной и правовой поддержки таких семей, снижая риски потери важного имущества из-за долговых обязательств.

