Севастопольский театр юного зрителя подготовил премьеру — спектакль «Ушаков. Непобедимый адмирал»

Севастопольский театр юного зрителя при поддержке Президентского фонда культурных инициатив приглашает жителей и гостей города на премьеру спектакля «Ушаков. Непобедимый адмирал». Постановка посвящена 280-летию со дня рождения великого флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова — покровителя моряков-черноморцев и защитника Севастополя.

Спектакль переносит зрителей в 1791 год — ключевой период жизни адмирала, когда завершилась «потемкинская» русско-турецкая война и состоялась знаменитая морская битва при мысе Калиакрия. Особенностью постановки станет путешествие во времени, с помощью которого современные школьники и взрослые смогут пережить события той эпохи.

Режиссёр-постановщик — заслуженный артист Севастополя Владимир Соловьёв, автор пьесы — Игорь Вадимович Азаров, художник-постановщик — Татьяна Карасева, композитор — Ирина Кузнецова.

Премьера спектакля пройдёт на сцене театра «Океан» (ул. Правды, 13) 10 октября с тремя показами (13:00, 15:00 и 17:00) и 11 октября (15:00 и 18:30).

Фото Анны Корниловой

