Погода в Севастополе 10 октября

Погода
10-10-2025

Сегодня в городе облачно.

Ночью, днем дождь.

Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с,

утром днем 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13…15°,

днем 15…17°.

Фото: Елена Голос