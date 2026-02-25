На улице Героев Севастополя произошло ДТП с пострадавшим

Госавтоинспекция работает на месте ДТП с пострадавшим напротив дома №9 на улице Героев Севастополя. Авария произошла 25 февраля в 08:45 на мокрой проезжей части.

51-летняя водитель BMW не выбрала безопасную скорость, не учла дорожную обстановку и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Chery под управлением 42-летнего мужчины, двигавшегося по своей полосе.

Водитель Chery получил телесные повреждения и был осмотрен бригадой скорой помощи на месте. Опьянение у водителей не установлено.

