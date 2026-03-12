В Госдуме предложили учить новичков в автошколе базовым вещам — заправлять машину, проверять масло и давление в шинах

В Госдуме предложили включить в обучение в автошколах базовые навыки обращения с автомобилем. Ученик должен уметь заправлять машину, проверять уровень масла в двигателе и давления в шинах, считают в Госдуме.

Отрабатывать это необходимо во время практических занятий, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов.

Депутаты также предложили учебным центрам сосредоточиться на отработке алгоритма действий будущих водителей в случае поломок на трассе. Как безопасно убрать машину с полосы, выставить знак аварийной остановки или разместить пассажиров на обочине.

