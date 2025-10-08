Погода в Севастополе 8 октября

Погода
В городе облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, утром, днем дождь

Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 12…14°,

днем 18…20°.

Фото: Елена Голос

