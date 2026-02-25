В ДТП на Городском шоссе пострадал 13-летний мальчик

Транспорт
25-02-2026

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшим несовершеннолетним на Городском шоссе в районе дома №5-А. Авария произошла сегодня в 18:40.

40-летняя водитель Audi Q5 не уступила дорогу 13-летнему пешеходу, переходившему дорогу по обозначенному нерегулируемому переходу, и сбила мальчика.

У ребёнка переломы, он находится в больнице.

Прокуратура города контролирует проведение проверки и принятие процессуального решения по данному факту.

Анна Левина