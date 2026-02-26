Погода в Севастополе 26 февраля

Погода
26-02-2026

Сегодня в городе облачно.

Днем дождь, мокрый снег.

Ветер северный днем 10-15 м/с.

Температура воздуха днем +2…+4°,

ночью +1…+3°

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

 

 