Инфляция в Севастополе: овощи выросли в цене, ж/д билеты подешевели

В январе 2026 года цены в Севастополе выросли на 1,6% по сравнению с декабрём 2025-го, сообщает Росстат. Больше всего подорожали коммунальные услуги и продукты питания, подешевели железнодорожные билеты и отдельные виды одежды.

Холодная снежная погода увеличила расходы тепличных хозяйств на отопление, подняв цены на огурцы и помидоры. За год плодоовощная продукция подешевела на 3% благодаря урожаю 2025-го, сыр — из-за складских запасов. Подорожали общепит (из-за туристов, аренды, энергии), смартфоны (НДС, комплектующие), ЖКХ, аренда и медуслуги.

Меховые изделия стали доступнее на распродажах при укреплении рубля, плацкартные вагоны — из-за сезонного снижения тарифов.

Годовая инфляция в Севастополе достигла 6,9% (по России — 6%). По прогнозу ЦБ РФ, временные факторы (НДС, тарифы) уйдут, и в 2026 году инфляция замедлится до 4,5–5,5%, в 2027-м — до 4%, отметил управляющий Отделением по г. Севастополю Центрального банка Российской Федерации Александр Удовиков.

