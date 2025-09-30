В бухте Казачьей появятся новая остановка и разворотное кольцо возле «35-й батареи»

В соцсетях жители микрорайона писали, что привычную остановку возле музея «35-я береговая батарея» перенесли по проекту немного дальше. И. о. замгубернатора Севастополя Павел Иено пояснил, что демонтаж старых остановок — вынужденная мера. Их расположение было небезопасным для дорожного движения.

Теперь разрабатывается проект благоустройства дополнительного парковочного пространства возле музея и разворотное кольцо. Для удобства посетителей историко-музейного комплекса, которые добираются сюда общественным транспортом, установят новую остановку недалеко от входа.

Работы станут частью масштабного проекта по благоустройству в бухте Казачьей, который начался осенью прошлого года. Всего по проекту на участке протяженностью 2,5 км запланировано обустройство широких тротуаров и замена 10 остановочных павильонов.

