Сегодня 150 лет со дня рождения Сергея Сергеева-Ценского

Сергеев-Ценский – выдающийся советский писатель, чей роман «Севастопольская страда» стал литературным памятником героизму защитников Родины.

«Героизм – это воздух, каким мы дышим. В героизме нашем нет ни надрыва, ни позы, он прост и естествен, он в духе нашего народа…»,– слова, написанные Сергеевым-Ценским в годы Великой Отечественной войны, актуальны и сегодня.

Почти полвека Сергеев-Ценский жил и работал в Алуште, где в 1962 году в его доме открылся музей.

В 1994 году его именем назван астероид.

В Севастополе одна из улиц центрального городского холма носит имя выдающегося писателя и академика СССР.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города