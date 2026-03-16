В Балаклаве спасут от разрушения охотничий домик князя Юсупова и разместят в нем ресторан

Охотничий домик князя Юсупова на Таврической набережной в Балаклаве, много лет стоявший в руинах, будет восстановлен. Здание — объект культурного наследия: долгие годы оно оставалось заброшенным, с обрушенной крышей, трещинами в стенах и высокой степенью износа конструкций.

Проект реставрации уже направлен на государственную экспертизу и проходит согласование в Севнаследии. Частный инвестор взял на себя обязательства по восстановлению домика, несмотря на то, что износ отдельных элементов оценивается до 80%.

После завершения работ охотничий домик предстанет таким, каким его задумывал архитектор Александр Померанцев в начале XX века. Специалисты демонтируют поздние надстройки, усилят фундамент и стены, восстановят утраченный балкон и видовую террасу, карнизы, парапеты с традиционной черепицей «татарка». Фасадам вернут историческую цветовую гамму, определённую по результатам химико-технологических исследований.

В здании планируется открыть ресторан, а прилегающую территорию благоустроить. Террасы выложат брусчаткой, на западной террасе разместят одноэтажное некапитальное сооружение с кухней и техническими помещениями.

