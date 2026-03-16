На трассе «Севастополь–Инкерман» столкнулись «Газель» с «КамАЗом»

Сегодня в 09:37 на 6 км + 75 м автодороги «Севастополь–Инкерман» 22-летний водитель автомобиля «Газель» не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «КамАЗ» с прицепом «Чистодор» под управлением 29-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате аварии водитель «Газели» получил травмы и был доставлен в больницу. Оба воителя пьяными не были.

