Сводка рыбацких новостей за неделю

У Южного берега Крыма появилась ночная ставрида, в районе Феодосии ловят бычка, а в Алуште попадается беглая форель.

На прошлой неделе появилась первая ночная ставрида, но не крупная. Спиннингисты уже штурмуют пирсы и набережные в Ялте, Форосе и даже Севастополе, где к концу недели тоже пошли сообщения о первых ставридах. Приманки и снасти классические — спиннинг ультралайт и джигголовки 1,5г, силикон в приоритете белый, розовый и морковный.

В Береговом (которое неподалеку от Феодосии) с лодок на гряде начали ловить бычка. На наживку идут куриные пупки, сердечки, телятина и креветки.

В Алуште поймали несколько форелей-беглянок. Кроме Алушты, сведения по форели приходят из Утеса и Ялты. Рыбаки применяют небольшие джиги с силиконом, бомбарды и форелевые воблеры.

Последние удачные рыбалки на кефаль в Балаклаве были в начале недели около мысов бухты — рыба клевала активно, размеры приличные, особенно у тех, кто использовал крючки и бубышки покрупнее. Во второй половине недели часть кефали забилась вглубь бухты.

В открытом море кефали уже не было, рыбаки на лодках переключились на окуня, ставриду и пикшу, ловили напротив серой скалы и около мыса Айя с глубин около 50м.

Кефаль же, в рамках начала миграции, продолжила двигаться вдоль побережья и стала попадаться на Лебединке, в Карантинной и Стрелецкой бухте.

В рыболовном сообществе прошел слух, что в Любимовке кто-то поймал несколько килограм селёдки с плавсредства. Подтвердить его пока не удалось. Но пока что гарантированно в Любимовке можно половить только зеленух, хотя на берегу ещё сидят местные рыбаки со снастями на камбалу, но без особых результатов.

