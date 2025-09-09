В Алупке парень погиб после прыжка со скалы в море

Крым
09-09-2025

Во время шторма, который бушевал на этих выходных в Алупке, пропал молодой человек. О трагедии сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«К сожалению, на выходных произошел несчастный случай на воде — трое прыгали со скалы в Алупке, один утонул, другой в реанимации, третьего до сих пор не нашли», — сказала она.

 

Ольга Сурикова
Видео: соцсети