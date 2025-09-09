На Крым надвигается дождь с грозой

Крым
09-09-2025

В связи с образованием циклона над восточной акваторией Черного моря в Крыму во вторую половину дня 9 сентября, в течении суток 10 сентября и ночью 11 сентября ожидаются дожди, местами очень сильные (30-50 мм), грозы, град.

Синоптики прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с.

МЧС Крыма уже предупредила об ухудшении погодных условий.

Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai

 