Александр Жабокрицкий — кандидат в депутаты Совета Гагаринского муниципального округа четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2

Родился в городе Умани Черкасской области 44 года назад. В 7 лет вместе с семьёй переехал в город Славутич, где его отец работал на Чернобыльской АЭС. В Славутиче он окончил школу, а один год обучался в Киевском республиканском интернате Олимпийского резерва.

С шести лет занимается футболом. В 10-м классе его пригласили в клуб второй лиги «ФК Славутич ЧАЭС». В 1999 году был призван на срочную службу, которую проходил в Севастополе. После службы его пригласили играть в команду «ФК Севастополь».

Окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. За футбольный клуб «Севастополь» с 2002 по 2018 год сыграл рекордное количество матчей — 423 игры, выполнил норматив мастера спорта по футболу.

После завершения профессиональной карьеры продолжает развивать футбол в Севастополе. Работал тренером в структуре ФК «Севастополь», а также детским тренером в спортивной школе №3. Среди его воспитанников — победители «Суперкубка» объединённого чемпионата по футболу «Содружество» среди юношей 2007–2008 годов рождения.

В настоящее время является директором футбольной школы «Спартак Юниор» в Севастополе и тренирует футбольную команду «ЛДПР-Севастополь». Спорт для него — не только образ жизни, но и важный инструмент патриотического воспитания молодого поколения. Гагаринский район остаётся и по сей день одним из самых спортивных районов Города-Героя Севастополя.