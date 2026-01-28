Многодетные родители должны иметь право на сокращённую рабочую неделю — не более 30 часов

С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

У работающих многодетных родителей каждая секунда на особом счету. Когда вечером уставшие мама и папа возвращаются домой, об отдыхе речи не идёт: каждому ребёнку нужно уделить время, встретить из кружков и секций, накормить ужином, сделать уроки, приготовить чистую одежду. А ранним утром собрать детвору в школу или детский сад. Не все могут нанять няню, обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам. А бросить работу и полностью уйти в быт многие просто не могут себе позволить — детей надо кормить и одевать.

При этом сейчас в Трудовом кодексе многодетные вообще не значатся в списке тех, кому положен сокращённый график. Они работают по 40 часов в неделю наравне со всеми, несмотря на большую загрузку, связанную с воспитанием нескольких детей.

Государство должно поддерживать делом, а не словами. Поэтому ЛДПР предлагает сократить для одного из родителей с тремя и более детьми рабочую неделю до 30 часов.

В свою очередь координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев подчеркнул, что полностью разделяет такую позицию и поддерживает её.

«Все-таки вопрос сокращённой рабочей недели для многодетных родителей, это прежде всего про качество жизни семьи, здоровье родителей, полноценное воспитание детей и устойчивое развитие общества в целом.

Когда в семье растёт несколько детей, нагрузка возрастает в разы: это забота, обучение, безопасность, эмоциональная поддержка, бытовые вопросы. Дополнительное время, которое родители смогут проводить с детьми, напрямую влияет на формирование личности, дисциплины, ценностей и уверенности в будущем. Это весомый вклад не в один конкретный дом, а в целое поколение», — считает Илья Журавлев.

Важно, по его словам, и то, что такая мера поддержит трудовую мотивацию родителей. Возможность сохранить работу, не выгорая и не разрываясь между домом и служебными обязанностями, делает семью более стабильной и защищённой и в материальном и в эмоциональном смысле.

В будущем это позволит избежать перегрузки, сохранять здоровье и вовлечённость в профессиональную деятельность.

Также он акцентировал внимание на том, что поддержка семей должна быть системной и продуманной. Создание условий, при которых родительство и работа не вступают в конфликт, укрепляет демографию, социальную устойчивость и доверие к государству. Именно такие решения формируют сильное, ответственное и благополучное общество.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города