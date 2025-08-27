Унесённые в море

Происшествия
27-08-2025

Ещё две любительницы активного отдыха едва не попали в беду

В Севастополе в районе мыса Фиолент двух девушек на сап-бордах стало уносить в открытое море.  

Спасателям удалось их обнаружить в трёх километрах от берега. Пострадавших сносило в сторону мыса Сарыч. Девушек подняли на борт катера и доставили в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась — отделались лёгким переохлаждением и испугом.

Андрей Крымский

