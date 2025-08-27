Первый юбилей «Тавриды»

Ровно пять лет назад 27 августа 2020 года Президент страны Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крыма федерального значения. Протяжённость четырёхполосной дороги — 250 километров. Она проходит через весь полуостров от Керчи до Севастополя.

Работы начались в мае 2017 года и велись в круглосуточном режиме с привлечением более 5 тысяч специалистов со всей России. До этого дорожная сеть полуострова не справлялась с растущей нагрузкой, и требовалось создание современной и безопасной дорожной системы. Проект был включён в транспортную стратегию юга России и ФЦП по развитию Крыма.

При строительстве впервые в стране применили инновационные асфальтобетонные смеси, обеспечивающие долговечное и прочное покрытие.

Сегодня «Таврида» – это современная четырёхполосная дорога. Её инфраструктура включает почти 100 искусственных сооружений, 21 развязку, 30 надземных пешеходных переходов, автобусные остановки, системы освещения и 42 объекта дорожного сервиса.

Пропускная способность — 40 тысяч автомобилей в сутки. Строительство трассы «Таврида» стало ключевой частью федеральных программ, направленных на развитие Крыма.

За 5 лет по «Тавриде» проехало более 27,6 млн автомобилей.

