Россельхознадзор оштрафовал бахчисарайских садоводов

За нарушение регламента применения пестицидов и агрохимикатов предприятие из Бахчисарайского района оштрафовано Россельхознадзором

В ходе проверки предприятия «Крым-Аромат», которые занимается выращиванием яблок, было зафиксировано превышение установленных дозировок, а также использование некоторых препаратов, не указанных в регламенте.

Кроме того, установлено, что предприятие ООО «Крым-Аромат» при применении препаратов не проводило оповещение жителей населённых пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ земельных участков, где применялись пестициды и агрохимикаты, как требует Федеральный закон «О пчеловодстве», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Предприятию назначен административный штраф с вынесением представления.

Андрей Крымский

Фото: t.me/rsn_crimea

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города