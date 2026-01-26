На встрече со студентами актив ЛДПР обсудил спектр важных тем

Встреча прошла в офисе Севастопольского отделения ЛДПР. Ряд важных вопросов был поднят в конструктивном диалоге с ребятами, севастопольцами из двух высших учебных заведений, мединститута им. Георгиевского и СевГУ.

«Мы обсудили целый спектр серьезных тем, которые напрямую касаются качества и эффективности образования. И, кстати, хочу еще отметить, что все присутствующие ребята являются волонтерами.

Говорили об условиях комфорта, предоставляемых сегодня общежитиями, о возможности для студентов проходить отработку в государственных медицинских клиниках, с современными технологиями, а также совмещать практику с обучением в ординатуре для получения более узкой специализации, не теряя при этом несколько лет», — рассказал Илья Журавлев.

Все эти направления — абсолютно реальные запросы молодых специалистов, которые хотят развиваться, работать и быть полезными своему городу и стране.

Отдельно поговорили об отношении к ребятам, которые заключили контракт с Минобороны, и сегодня защищают Родину, при этом продолжают обучение в ВУЗе.

Студенты — защитники, отметили уважительное отношение со стороны преподавателей, поддержку и понимание в учебном процессе. Это важный показатель зрелого и ответственного подхода со стороны образовательных учреждений.

«Вообще ребята — очень сильные, думающие, с большим потенциалом и серьезным багажом знаний. В такие моменты особенно понимаешь: будущее действительно в надежных руках», — отметил политик.

Небезосновательно подняли и тему платного обучения. Инициатива ЛДПР о введении моратория на повышение стоимости обучения полностью отражает мнение студентов. Для многих это вопрос элементарной доступности образования,для семей такое повышения платы, зачастую критичны для бюджета.

Обсудили и размер стипендий — насколько они сегодня соразмерны реальным расходам студентов: питание, транспорт, жилье. Разговор получился предметный и крайне конструктивный.

«Все-таки отмечу, медицина — отдельный и очень непростой разговор. Я сам из семьи медиков, поэтому могу с уверенностью сказать: есть профессии, в которых обучение не заканчивается никогда. Сюда конечно, следует отнести , юристов, учителей, и еще несколько профессий. Постоянное профессиональное развитие здесь — необходимое условие. При этом в регионах сохраняются перекосы по программам и возможностям, поэтому на общегосударственном уровне важно более взвешенно распределять бюджет, усиливать поддержку в вопросах жилья и базовых условий жизни», — добавил Илья Журавлев.

Отдельно обсудили программы, которые уже работают в Севастополе, и условия целевого обучения. Там действительно некоторая часть компенсируется, например: проезд в общественном транспорте, как одна из мер поддержки студентов. Это наглядные примеры того, как государственная помощь может быть ощутимой и практической.

Именно такие запросы — реальные, сформированные в живом диалоге — сегодня ложатся в основу инициатив ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Подготовленная фракцией Программа поддержки студентов строится не на эфемерных идеях, а на реальных потребностях молодых людей. Это то, что необходимо уже сегодня, последовательно развивать и внедрять. Это те векторы, которые поддерживают сами студенты.

«Для нас очень важно продолжать такой диалог, слышать и работать в направлении создания условий для студенчества, ведь на этом столпе строится будущее нашего государства», — в завершении отметил Илья Журавлев.

