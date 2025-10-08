Учёные ИнБЮМа исследуют воды Азовского моря

Воду из Азовского моря проверят на наличие радионуклидов, тяжёлых металлов, ртути, нефтяных углеводородов.

6 октября завершился 107 рейс НИС ПТР «Денеб» по акватории Азовского моря, в котором вместе с коллегами из Южного научного центра РАН принял участие старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ Олег Миронов.

За время двухнедельной экспедиции учёные отобрали образцы морской воды, взвешенного вещества и донных отложений для проведения радиохемоэкологического мониторинга акватории в северной, западной и центральной части Азовского моря, а также Керченского предпроливья.

В общей сложности севастопольский специалист отработал 11 комплексных станций, получив 70 проб, которые в дальнейшем будут анализироваться в стенах Института биологии южных морей.

