ПСБ в Севастополе начислит 10% кешбэка за покупки на маркетплейсах

ПСБ в Севастополе запустил для новых клиентов акцию «Суперкешбэк от ПСБ»*. Держателям, оформившим в октябре кредитную карту«180 дней без %» **, будет доступен приветственный кешбэк 10% в категории «Маркетплейсы». Банк начислит 1000 баллов, которые затем можно обменять на рубли по курсу 1:1.

Для участия в акции необходимо направить в чат приложения ПСБ кодовое слово «Суперкешбэк10», совершить до 30 октября включительно покупки на маркеплейсах, а в ноябре потратить с кредитной карты сумму от 20 000 рублей. Бонусные баллы банк начислит до 20 декабря 2025 года.

«При рациональном использовании кредитная карта становится финансовым помощником и выручает в ситуациях, когда деньги нужны сразу, а не «после зарплаты». Продолжительный льготный период – 180 дней, – в течение которого банк не начисляет проценты, позволяет экономить на покупках с использованием заемных средств. Приветственный повышенный кешбэк для новых клиентов – хорошая возможность получить денежный бонус на повседневные покупки», — комментирует Илья Колесниченко, заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ.

Кредитная карта «180 дней без %» – победитель Национальной банковской премии-2024 в номинации «Кредитная карта года». По ней предусмотрено бесплатное обслуживание, кешбэк до 30% у партнеров и 1% на все покупки. К основной кредитной карте можно бесплатно выпустить до пяти дополнительных.

*Акция «Суперкешбэк от ПСБ | 10% на маркетплейсы» действует для карт, оформленных с 01.10.2025 по 30.10.2025. Правила проведения акции, размер кешбэка, начисляемого клиенту, порядок и сроки его начисления — на сайте https://www.psbank.ru/personal/creditcards/100_plus Услуга предоставляется клиентам, заключившим договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк ПСБ» (ДКО), а также договор дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк ПСБ» (ДБО).

** Кредитная карта 180 дней без %. Процентная ставка — 59% годовых. Полная стоимость кредита — 58,816%. Льготный период кредитования 180 дней для карт, оформленных с 11.09.2024. Льготный период начинается с даты, следующей за датой совершения первой покупки, кредитный лимит от 10 тыс. до 1 млн руб, обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный платеж – 3% от суммы основного долга. Кешбэк 0% при покупках менее 20 000 руб/мес., 1% при покупках по карте от 20 000 руб. (начисляется в баллах, обмен на рубли по курсу 1/1 в мобильном приложении или интернет-банке).Комиссия за снятие наличных 5,9% + 990 руб. взимается при списании суммы операции со счета. Комиссия за снятие наличных сверх лимитов, но не более 1 000 000 руб. в день составляет 2% от суммы превышения. Информация актуальна на дату публикации. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на https://www.psbank.ru/personal/creditcards/100_plus. Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025

