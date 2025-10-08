Фонтаны в Севастополя готовят в зиме

Специалисты приступили к подготовке 30 городских фонтанов к зимнему периоду. В процессе отключения фонтанов сливается вода, проводится очистка чаш и фильтров, промывка трубопроводов и проверка систем отопления в технических помещениях.

В настоящий момент работы ведутся у фонтана напротив Покровского собора, где уже началась мойка чаши после слива воды из системы.

Подготовка к «зимовке» проводится ежегодно с целью защиты оборудования от повреждений и быстрой пуско-наладки весной. В Севастополе проведена комплексная подготовка, чтобы сохранить функциональность и декоративность фонтанов в следующем сезоне.

