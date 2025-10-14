Участникам СВО в Севастополе выплачено уже почти 350 млн рублей взамен земельных участков

Правительством Севастополя на 2025 год было выделено 400 миллионов рублей на выплату денежной компенсации участникам СВО взамен земельных участков. В июле на эти цели дополнительно предусмотрели еще 30 миллионов.

За первое полугодие освоение составило 268 миллионов рублей, сообщила в своем отчете перед депутатами Заксобрания и.о. директора департамента финансов Севастополя Надежда Матюш.

На сегодняшний день, добавила она, освоено уже 344 млн рублей и заявки продолжают поступать.

Напомним, в Севастополе принят закон, согласно которому 1 миллион рублей компенсации смогут получить участники СВО вместо положенного земельного участка.

Ольга Сурикова