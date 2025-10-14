На сельском хозяйстве Севастополя скачок цен на бензин не сказался

Такое заявление сегодня в ходе сессии Заксобрания сделала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Она уточнила, что ее департамент не курирует направление ценообразования на бензин, однако о повышении цен на топливо их ведомство знало заранее и было к этому готово.

«Мы оперативно провели встречу с сельхозтоваропроизводителями. И еще в начале года, когда прогнозировалось небольшое повышение цен, с товаропроизводителями договаривались о том, что они будут предварительные договора заключать заранее. Поэтому, когда произошел скачок цен и дефицит бензина, на сельхозтоваропроизводителях это не сказалось», — подчеркнула Скорюкова.

Напомним, в Крыму и Севастополе последние несколько месяц остро ощущается дефицит различных видов топлива и повышения цен на основные марки бензина.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова