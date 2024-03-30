В Севастополе выдачу земли участникам СВО могут заменить денежной компенсацией

В правительстве Севастополя рассматривается возможность предлагать участникам СВО в качестве альтернативы выделенному земельному участку — выплату.

Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил во время прямого эфира на телеканале СТВ, отвечая на вопрос телезрительницы.

«Даже первые участки, которые мы выделили — мы мониторим ситуацию — достаточно большое количество из этих выделенных участков семьи бойцов СВО принимают решение продать, чтобы получить деньги», — констатировал глава города.

Также глава города добавил, что вопрос о денежной компенсации поднимался многократно на встречах с женами, вдовами участников СВО. Он подчеркнул, у города ограниченный земельный ресурс, а в очереди зарегистрировано более 7 тысяч участников СВО или членов их семей.

«Мы сейчас обсуждаем в правительстве, с депутатами, чтобы внести изменения в закон, чтобы была альтернативная возможность. Но не заменить выдачу земельных участков. Возможность эта связана, в первую очередь, с возможностями бюджета Севастополя, он сейчас очень напряженный, в том числе и из-за мер дополнительной соцподдержки участников СВО, а также строительством в городе дорогих объектов», — пояснил Развожаев.

Ольга Сурикова